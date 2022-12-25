Росіяни повністю знищили єдину церкву в Киселівці на Херсонщині – Резніков

Грудень, 25 в 15:50

Загарбники Російської Федерації повністю зруйнували церкву в села Киселівка на Херсонщині, яка була єдиною в цьому населеному пункті.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у соціальній мережі Twitter. За його словами, церкву зруйнували внаслідок обстрілів армії РФ.

– Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована російськими обстрілами. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час військових дій, але для російських військових злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії, – поділився міністр оборони.

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Російські окупанти обстрілюють Херсонську область, зокрема, за останню добу загарбники 71 раз вдарили по регіону з артилерії, РСЗВ та мінометів.

За даними Херсонської ОВА, масованим вогнем загарбники вкрили середмістя обласного центру, зруйновано цивільні будівлі, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.