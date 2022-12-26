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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні повідомляють про вибухи: тривоги в місті не було

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

У Херсоні із самого ранку було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Водночас сигналу повітряної тривоги в місті не було. Остання тривога була понад 15 годин тому.

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Наразі чекаємо інформації про вибухи.

Напередодні в Херсоні впродовж дня містяни чули вибухи та обстріли. Зокрема, працювали ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в районі Забариного Херсонської області ЗСУ завдали ударів по штабу окупантів, де тривала нарада офіцерів південного військового округу ЗС РФ.

За даними Генштабу, внаслідок ударів 70 військовослужбовців РФ отримали поранення, а кількість загиблих солдатів РФ уточнюється.

Джерело: Суспільне
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