У Херсоні повідомляють про вибухи: тривоги в місті не було
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У Херсоні із самого ранку було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
Водночас сигналу повітряної тривоги в місті не було. Остання тривога була понад 15 годин тому.
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Наразі чекаємо інформації про вибухи.
Напередодні в Херсоні впродовж дня містяни чули вибухи та обстріли. Зокрема, працювали ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що в районі Забариного Херсонської області ЗСУ завдали ударів по штабу окупантів, де тривала нарада офіцерів південного військового округу ЗС РФ.
За даними Генштабу, внаслідок ударів 70 військовослужбовців РФ отримали поранення, а кількість загиблих солдатів РФ уточнюється.