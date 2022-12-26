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Засудили бойовика “ДНР”, який пограбував українця в окупації під Харковом на майже 400 тис. грн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Засудили бойовика “ДНР”, який пограбував українця в окупації під Харковом на майже 400 тис. грн
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні засудили бойовика “ДНР”, який під час окупації села Харківської області пограбував людей на суму майже 400 тис. грн, до дев’яти років тюремного ув’язнення.

За даними Харківської обласної прокуратури, 23 лютого чоловіка призвали під час загальної мобілізації до лав “армії ДНР” для участі у повномасштабній війні проти України на боці РФ.

У березні бойовик перебував у селі Руські Тишки, яке перебувало в окупації. Він отримав наказ від представника 13 складу 25 мотострілецької бригади ЗС РФ залізти до будинку чоловіка, який, за даними російської розвідки, передавав координати розташування окупантів українським захисникам.

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Бойовик проник до будинку та пограбував власників, забравши особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси на майже 400 тис. грн. В облпрокуратурі зазначають, що він начебто щиро розкаявся на судовому засіданні.

Суд виніс обвинувальний вирок та призначив військовому РФ покарання – дев’ять років позбавлення волі. Його визнали винним за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі триває термін для апеляційного оскарження вироку.

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