Внаслідок російських атак зруйновано понад 35 тис. об’єктів – Єнін

Грудень, 27 в 20:09

Внаслідок російських атак в Україні вже зруйновано 35 тис. об’єктів, зокрема уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник очільника МВС України Євген Єнін в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про більш ніж 35 тис. зруйнованих об’єктів внаслідок російських атак. Із близько 30 тис. обстрілів, зафіксованих від початку вторгнення, уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури, йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости тощо, – сказав він.

Єнін додав, що лише минулої доби українські поліцейські отримали інформацію про обстріл 27 населених пунктів.

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Він зазначив, що під обстрілами одні й ті ж напрямки – це Дніпропетровська область, зокрема Іллінка та Нікополь; Донецька область, зокрема Авдіївка, Велика Новосілка, Іванівське, Карлівка, Острівське і звичайно – Бахмут, де наші військові продовжують героїчно протистояти ворогові.

Заступник глави МВС додав, що окупаційні російські війська не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.