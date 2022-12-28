Вже не вперше: у Польщі під час затримання поліцією помер 27-річний молодик

Грудень, 28 в 16:28

У Польщі під час затримання поліцією помер 27-річний молодик. Інцидент стався в Гдині близько 4:30 ранку у понеділок, 26 грудня.

У поліції стверджують, що до чоловіка застосували заходи примусу. Як зазначають польські ЗМІ, це вже не перша смерть під час затримання.

Наразі прокуратура Польщі розслідує справу про ненавмисне вбивство. Також перевіряється, чи не перевищили правоохоронці своїх повноважень.

Зараз дивляться

У поліції кажуть, що чоловік був агресивним. Під час затримання до нього застосували силу та одягли кайданки. Однак затриманий раптово втратив свідомість. Попри спроби порятунку, чоловік помер. Правоохоронці одразу викликали швидку допомогу та розпочали серцево-легеневу реанімацію.

Версія слідства

Слідчі кажуть, що чоловік був за кермом, зупинився та вийшов з машини. Побачивши поліцейську машину, що проїжджала, він почав тікати. Поліція затримала його.

Зазначається, що спочатку чоловік поводився спокійно, але потім став агресивно реагувати на правоохоронців. Йому повідомили, що якщо він не заспокоїться, до нього будуть застосовані заходи прямого примусу. Чоловік нібито не реагував на слова поліцейського та напав на нього. Його повалили співробітники у формі.

— Поліції вдалося приборкати його і вкласти на тротуар. У цей час правоохоронці викликали інший патруль поліції. Коли чоловік лежав, вони помітили, що він задихався. Коли він перестав дихати, поліцейські почали його реанімувати. На місце події прибула швидка та ще один патруль поліції. Реанімаційні заходи тривали близько 45 хв. Чоловіка не вдалося повернути до життя, – сказав Маріуш Душинський з окружної прокуратури в Гданську.

Розслідування ведеться за ст. 155 Кримінального кодексу, тобто неумисне вбивство, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох місяців до п’яти років.

Розтин чоловіка показав, що тілесних ушкоджень, які могли б призвести до смерті, на тілі не було. У прокуратурі зазначили, що зупинку серця спричинила гостра недостатність кровообігу та дихання.

Для встановлення основної причини смерті експерт призначив додаткові патолого-гістологічні та токсикологічні дослідження крові та сечі на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Після отримання цих результатів експерти дадуть остаточний висновок.

Подібні інциденти не вперше

У березні 2021 року біля Гданська помер 42-річний чоловік під час затримання. Коли поліцейські спробували його знерухомити, він втратив свідомість.

У липні 2021 року у Любліні патрульні застосували силу до чоловіка, який кидав каміння у вікна у стані алкогольного сп’яніння. Через кілька хвилин йому стало зле і він помер.

У травні цього року у Вроцлаві поліція арештувала чоловіка, який намагався викрасти авто. Під час затримання йому стало зле – він помер у лікарні.

У липні цього року у Кракові під час затримання поліції помер 21-річний українець. За словами поліції, чоловік поводився агресивно, кидався на рейки та лягав перед трамваями. Під час затримання він втратив свідомість – реанімаційні заходи не дали результатів.

Джерела: Dziennik Bałtycki, PAP