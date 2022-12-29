Грудень, 29 в 8:52

Голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко повідомив, що над регіоном спрацювала наша протиповітряна оборона.

Крім того, зафіксовано проліт ще однієї ракети над областю.

За словами Віталія Бунечка, ворог підняв стратегічну авіацію і запустив ракети по Україні.

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Наразі відомо, що ППО працює у Київській, Чернігівській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та багатьох інших областях України. Масштабна повітряна тривога продовжується.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що після нічної атаки дронів-камікадзе, Росія атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами. Запускають із літаків та кораблів.