РФ робила високу ставку на цю атаку, готувалася два тижні – Шмигаль

Грудень, 29 в 14:17

Щоб уникнути аварій в електромережах, у деяких регіонах після російських атак можуть застосовуватися екстрені відключення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні Україна пережила десяту масштабну атаку РФ, яка намагалась позбавити українців світла перед Новим роком.

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— Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні, – підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності – збили 54 із 69 ракет.

Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб’єкти. Прем’єр підкреслив, що у деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наразі енергетики вже працюють, аби все відремонтувати.

Уранці 29 грудня Україна витримала черговий масований удар російських окупантів. Українські сили ППО збили 54 ракети із 69 випущених.

Вибухи та роботу ППО було зафіксовано у Києві, Харкові, Львові, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській та інших областях.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Кирило Тимошенко