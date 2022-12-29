Росіяни обстріляли кардіологічний диспансер у Херсоні, є поранені
Сьогодні зранку російські окупанти вчергове обстріляли Херсон.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер Херсона. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні.
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У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.
За словами Кирила Тимошенка, в Херсоні майже щодня під обстріли потрапляють медичні заклади. Днями це був пологовий будинок.
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Фото: Кирило Тимошенко