Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Росіяни обстріляли кардіологічний диспансер у Херсоні, є поранені

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росіяни обстріляли кардіологічний диспансер у Херсоні, є поранені

Сьогодні зранку російські окупанти вчергове обстріляли Херсон.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер Херсона. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні.

Зараз дивляться

У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

За словами Кирила Тимошенка, в Херсоні майже щодня під обстріли потрапляють медичні заклади. Днями це був пологовий будинок.

Читайте
Понад 120 ракет по Україні та збиті 16 із 16 у Києві: що відомо про новий масштабний обстріл України

Фото: Кирило Тимошенко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка