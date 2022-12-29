Грудень, 29 в 12:04

Сьогодні зранку російські окупанти вчергове обстріляли Херсон.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер Херсона. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні.

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У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

За словами Кирила Тимошенка, в Херсоні майже щодня під обстріли потрапляють медичні заклади. Днями це був пологовий будинок.

Фото: Кирило Тимошенко