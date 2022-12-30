На Харківщині подружжя підірвалося на міні під час поїздки за ялинкою: чоловік загинув

Грудень, 30 в 18:02

Автомобіль сім’ї на Харківщині наїхав на міну, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це в Telegram повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

За його словами, чоловік і жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.

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Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм, а жінка вижила, але отримала поранення.

– Вкотре прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон є небезпечним для такого вільного пересування. Рухайтеся виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильності та не ігноруйте попереджувальні знаки, – каже він.

До речі, 28 грудня в селі Бугаївка Харківської області на ворожій міні підірвався 47-річний батько зі своїм семирічним сином.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Мельник