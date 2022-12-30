На Харківщині подружжя підірвалося на міні під час поїздки за ялинкою: чоловік загинув
Автомобіль сім’ї на Харківщині наїхав на міну, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це в Telegram повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).
За його словами, чоловік і жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.
Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм, а жінка вижила, але отримала поранення.
– Вкотре прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон є небезпечним для такого вільного пересування. Рухайтеся виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильності та не ігноруйте попереджувальні знаки, – каже він.
До речі, 28 грудня в селі Бугаївка Харківської області на ворожій міні підірвався 47-річний батько зі своїм семирічним сином.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.
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Фото: Сергій Мельник