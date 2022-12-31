Грудень, 31 в 13:52

У Тернопільській області прогриміли потужні вибухи під час масової повітряної тривоги по Україні.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони. Зокрема, у північній частині області збили ворожу крилату ракету.

За останніми даними, під час масштабної повітряної тривоги вже прогриміли вибухи у Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській областях та Києві.