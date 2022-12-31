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Факти / Надзвичайні події

Попередньо, збито ворожу крилату ракету: на Тернопільщині працює ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Попередньо, збито ворожу крилату ракету: на Тернопільщині працює ППО
Фото: Getty Images

У Тернопільській області прогриміли потужні вибухи під час масової повітряної тривоги по Україні.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони. Зокрема, у північній частині області збили ворожу крилату ракету.

За останніми даними, під час масштабної повітряної тривоги вже прогриміли вибухи у Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській областях та Києві.

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