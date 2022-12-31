Грудень, 31 в 16:35

31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили низку ракет для обстрілу українських міст.

Оновлено о 16:35. Через ворожий удар поранено четверо людей, серед них 14-річна дівчинка, повідомляє Запорізька ОВА.

Зруйновано двоє приватних будинки, пошкоджено ще вісім. На місці працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.

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Оновлено о 14.43. Після 14:00 гучні звуки пролунали в Запоріжжі. В Офісі президента повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – йдеться у повідомленні заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Місцевих жителів закликають не покидати укриттів.