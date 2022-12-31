Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Поранено чотирьох людей, серед яких дитина: наслідки ракетного удару на Запоріжжі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Поранено чотирьох людей, серед яких дитина: наслідки ракетного удару на Запоріжжі

31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили низку ракет для обстрілу українських міст.

Оновлено о 16:35. Через ворожий удар поранено четверо людей, серед них 14-річна дівчинка, повідомляє Запорізька ОВА.

Зруйновано двоє приватних будинки, пошкоджено ще вісім. На місці працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.

Зараз дивляться

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Оновлено о 14.43. Після 14:00 гучні звуки пролунали в Запоріжжі. В Офісі президента повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – йдеться у повідомленні заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Місцевих жителів закликають не покидати укриттів.

Читайте
Ракетні удари у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Хмельницькому: що відомо про атаку РФ по Україні перед Новим роком

 

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка