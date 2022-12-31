Грудень, 31 в 15:07

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні.

Оновлено о 15:07. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетних ударів шестеро людей постраждали. Трьох осіб госпіталізували, а ще трьом жителям надали медичну допомогу на місці.

Оновлено о 15:00. У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки ракетних ударів по Миколаєву. На фотографіях можна побачити руйнування.

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Оновлено о 14:55. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву відомо про двох поранених, один з них – у важкому стані.

Оновлено о 14:28. Попередньо, зафіксовано ракетні удари. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, відомо про прильот, спалахнула пожежа.

Наразі поки немає точної інформації про можливих постраждалих чи загиблих внаслідок ворожого удару, зазначає він.