Січень, 01 в 15:11

У низці окупованих населених пунктів на Херсонщині під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Повідомляється про прильоти у Херсоні та Антонівці. Також було чути вибухи у селах Великі Копані та Раденськ.

Зараз дивляться

Наразі офіційної інформації про те, що сталося в населених пунктах немає.

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Херсон у ніч проти 1 січня, внаслідок чого місто та населені пункти поблизу залишилися без електроенергії.