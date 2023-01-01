Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Херсонській області повідомляють про вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

У низці окупованих населених пунктів на Херсонщині під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Повідомляється про прильоти у Херсоні та Антонівці. Також було чути вибухи у селах Великі Копані та Раденськ.

Зараз дивляться

Наразі офіційної інформації про те, що сталося в населених пунктах немає.

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Херсон у ніч проти 1 січня, внаслідок чого місто та населені пункти поблизу залишилися без електроенергії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка