У Херсонській області повідомляють про вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У низці окупованих населених пунктів на Херсонщині під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
Повідомляється про прильоти у Херсоні та Антонівці. Також було чути вибухи у селах Великі Копані та Раденськ.
Зараз дивляться
Наразі офіційної інформації про те, що сталося в населених пунктах немає.
Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Херсон у ніч проти 1 січня, внаслідок чого місто та населені пункти поблизу залишилися без електроенергії.