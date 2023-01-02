Січень, 02 в 13:20

У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили у соцмережах.

Оновлено о 13:15. Як згодом повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, ситуація в регіоні є стабільною.

Вибухи, які люди чули на початку повітряної тривоги – то робота саперів. Надзвичайники знищували ворожі боєприпаси.

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Повітряна тривога лунала у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що вночі, 2 січня, під час повітряної тривоги над Києвом збили 22 повітряні цілі.

Війна в України триває вже 313 добу.

Джерело: Ігор Табурець