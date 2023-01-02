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У Львові повідомили про можливе мінування ратуші

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Львові повідомили про можливе мінування ратуші

У Львові надійшло повідомлення про замінування приміщення мерії, що розташована на площі Ринок, 1.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

На місце прибули відповідні служби, проводиться огляд приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних пристроїв.

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Людей із приміщення ратуші евакуювали.

Нагадаємо, що 29 грудня Росія завдала нового масованого удару по Україні. Внаслідок обстрілу 90% Львова залишилися без електрики.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

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