У Вінниці чоловік потрощив храм УПЦ МП та ножем важко поранив священника
Сьогодні зранку, 2 січня, у Вінниці стався на напад на священника Вінницької єпархії УПЦ МП протоієрея Антонія Ковтонюка.
Про це повідомляє сайт єпархії.
Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все трощити.
Настоятель храму отець Антоній у цей час перебував біля вівтаря та намагався заспокоїти чоловіка, робив зауваження.
Однак невідомий чоловік ніяк не реагував і ножем порізав священнику горло.
– На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліціянти були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали, – наголосили у єпархії.
Протоієрея Антонія прооперували, його госпіталізували до реанімації однієї з лікарень Вінниці.
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У травні 2022 року повідомлялося, що під час обстрілу селища Михайлівка, що поблизу Рубіжного Луганської області, загинув священник.