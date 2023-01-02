Січень, 02 в 14:00

Сьогодні зранку, 2 січня, у Вінниці стався на напад на священника Вінницької єпархії УПЦ МП протоієрея Антонія Ковтонюка.

Про це повідомляє сайт єпархії.

Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все трощити.

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Настоятель храму отець Антоній у цей час перебував біля вівтаря та намагався заспокоїти чоловіка, робив зауваження.

Однак невідомий чоловік ніяк не реагував і ножем порізав священнику горло.

– На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліціянти були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали, – наголосили у єпархії.

Протоієрея Антонія прооперували, його госпіталізували до реанімації однієї з лікарень Вінниці.

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У Вінниці чоловік потрощив храм УПЦ МП та ножем важко поранив священника / 3 фотографии

У травні 2022 року повідомлялося, що під час обстрілу селища Михайлівка, що поблизу Рубіжного Луганської області, загинув священник.