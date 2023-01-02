Закупили неякісне обладнання для ЗСУ: посадовцям Укроборонпрому оголошено підозру

Січень, 02 в 20:22

Детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозру шістьом службовцям одного з підприємств Укроборонпрому, які у березні 2022 року закупили неякісні товари військового призначення, спричинивши розтрату бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн.

За даними БЕБ, чиновники, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договори з ФОП про закупівлю обладнання для військових. На підставі цих документів перераховано 1,98 млн грн та 3,49 млн грн.

Проте після передачі товарів одній із військових частин ЗСУ для виконання бойових завдань з’ясувалося, що їх використання неможливе через якість продукції.

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Результати експертизи та інші докази підтвердили факти невідповідності технічним умовам цього обладнання.

Службовим особам підприємства Укроборонпрому інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, вчинену за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Ще у травні 2022 року контррозвідка СБУ викрила співробітника одного із заводів Укроборонпрому у Києві на агітації на користь країни-агресора.

Посадовець оборонного підприємства неодноразово звертався до російського диктатора Володимира Путіна з проханням надати йому громадянство РФ.

Джерело: БЕБ

Фото: Укроборонпром