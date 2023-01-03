Січень, 03 в 13:17

На виїзді з села Мала Олександрівка Бериславського району на Херсонщині цивільний автомобіль наїхав на російську міну.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків.

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Ярослав Янушевич нагадує, що на Херсонщині ще багато замінованих територій.

– Сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика, – наголосив очільник області.

Раніше під час відступу з Берислава Херсонської області російські окупанти підірвали місцеву електростанцію.

На Харківщині автомобіль із цивільними наїхав на міну, внаслідок чого загинув чоловік.