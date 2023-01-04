Січень, 04 в 13:13

Поблизу Львова поліцейські затримали 22-річного нетверезого водія, який на викраденому автомобілі на смерть збив пішохода.

ДТП сталась 3 січня близько 06:40 на автодорозі Львів-Рава-Руська у селищі Куликів Львівського району. Зазначається, що чоловік, керуючи автомобілем Hyundai Sonata, виїхав на зустрічну смугу, а далі – на зупинку громадського транспорту, де скоїв наїзд на 55-річного місцевого мешканця.

Після цього легковик зіткнувся з автопоїздом Scania, запаркованим на узбіччі. Пішохід, на якого було скоєно наїзд, від отриманих травм помер на місці події.

Зараз дивляться

Було встановлено, що водій Sonata перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також те, що транспортний засіб він викрав на площі Вічевій у Львові близько п’ятої години ранку.

Читайте Як змінилась ситуація із ДТП з відключеннями світла та де найбільше аварій

За фактом скоєння злочину було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), а також за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Влетів у зустрічну смугу, а далі – у зупинку: 22-річний львів’янин на викраденому авто на смерть збив пішохода / 2 фотографии

Водій Hyundai Sonata затриманий, невдовзі йому буде обрано запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, поліцейські вилучили на арештмайданчик.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. За скоєне львів’янину загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.