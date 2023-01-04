Загрожує 5 років в’язниці: у Києві за салюти у новорічну ніч затримали двох чоловіків

Січень, 04 в 17:02

Прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам, які в новорічну ніч запускали салюти у Києві. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Правопорушниками виявились двоє місцевих мешканців. Інциденти сталися в Оболонському та Подільському районах столиці.

– Вони використали піротехніку у новорічну ніч, чим порушили заборону на використання таких засобів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Дії правопорушників кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (умисні дії на тлі грубого порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство)).

Зараз дивляться

Один з підозрюваних – 37-річний чоловік, раніше неодноразово вчиняв злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.