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Факти / Надзвичайні події

Росіяни вдарили по центру Херсона, є загиблий

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росіяни вдарили по центру Херсона, є загиблий
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 5 січня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, ворожі снаряди влучили у будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний хлопець.

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Як розповів у телеефірі Дмитро Плетенчук, голова пресслужби Сил оборони Херсона, окупанти із закритих позицій вдарили по Херсону, влучили у житловий будинок. Також влучили у пожежну частину.

– Вогонь вели із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Вони працюють із закритих позицій, ведемо контрбатарейну боротьбу, вдало ведемо. Проте допоки не деокупуємо лівий берег, повністю зупинити обстріли Херсона не є можливим, – заявив Плетенчук.

За словами речника сил оборони Херсона, більшість мешканців міста дослухалися до порад влади та виїхали з міста. Проте все ще лишається близько 20% жителів, а це 60-70 тис. населення. Переважно лишаються люди пенсійного віку.

Нагадаємо, що 24 грудня 2022 року Росія ударила по центру Херсона, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще 55 осіб дістали поранень.

Російські терористи обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню Град. Прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу міста (ч. 2 ст. 438 КК України).

29 грудня окупанти вчергове обстріляли Херсон – пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер Херсона. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні.

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