У Києві водія оштрафували на 34 тис. грн та позбавили прав: що відомо
У Києві склали адміністративний протокол на водія за вживання алкоголю після ДТП. Чоловік за кермом Renault, рухався заднім ходом та зіткнувся з дахом АЗС.
Коли на місце приїхали поліцейські, то знайшли у кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння.
– Чоловік не заперечував та пояснив свій стан тим, що після пригоди вживав алкоголь. Це підтвердив і результат приладу Драгер – 0,66 проміле, – повідомили в поліції Києва.
Інспектори склали на водія протоколи за двома статтями: ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм після ДТП алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП.
Санкція останньої передбачає штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки.
У поліції нагадали, що відповідно до пункту 2.10 (є) ПДР, у разі причетності до ДТП водій зобов’язаний до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі. Крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки.
Фото: поліції Києва