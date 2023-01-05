У Києві водія оштрафували на 34 тис. грн та позбавили прав: що відомо

Січень, 05 в 15:40

У Києві склали адміністративний протокол на водія за вживання алкоголю після ДТП. Чоловік за кермом Renault, рухався заднім ходом та зіткнувся з дахом АЗС.

Коли на місце приїхали поліцейські, то знайшли у кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння.

– Чоловік не заперечував та пояснив свій стан тим, що після пригоди вживав алкоголь. Це підтвердив і результат приладу Драгер – 0,66 проміле, – повідомили в поліції Києва.

Інспектори склали на водія протоколи за двома статтями: ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм після ДТП алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП.

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Санкція останньої передбачає штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки.

У поліції нагадали, що відповідно до пункту 2.10 (є) ПДР, у разі причетності до ДТП водій зобов’язаний до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі. Крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки.

Фото: поліції Києва