Січень, 06 в 13:54

Під час контррозвідувальних заходів на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях співробітники Служба безпеки виявили багато прокремлівської літератури, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій, зокрема Українського вибору Віктора Медведчука, та російську символіку.

За результатами слідчих дій повідомлено підозру секретарю Кіровоградської єпархії – за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

У Херсонській області на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського знайшли також колишні склади російських окупантів.

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Наразі відомо, що настоятель церкви протоієрей Анатолій Корнєв співпрацював із загарбникам, він утік на лівий берег Дніпра разом зі своїми російськими кураторами.

В приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря у Рівненській області співробітники СБУ виявили пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолював підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук.

А до єпархії УПЦ МП в Дніпропетровській області вони завітали саме в той момент, коли священнослужителі намагалися позбутися прокремлівської літератури. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили авто, навантажене брошурами забороненої ОПЗЖ та іншими антиукраїнськими матеріалами.

Агітлистівки та проросійська література: СБУ провела обшуки на об’єктах УПЦ МП у чотирьох областях / 4 фотографии

Усі вилучені докази направлено на експертизу, за результатами якої будуть вчинятися інші процесуальні дії для притягнення винних до відповідальності.