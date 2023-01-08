Січень, 08 в 10:52

Вночі росіяни касетними боєприпасами обстріляли Запоріжжя: що відомо

Вночі російський ворог вчергове обстріляв південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Зараз дивляться Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби. 7 січня російські окупанти атакували місто ракетами системи ЗРК С-300. Запоріжжя обстріляли попри анонсоване Володимиром Путіним так зване різдвяне перемир’я. Фото: Олександр Старух

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