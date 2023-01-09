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В Україні викрили бойовика “ДНР”, який брав участь в окупації Куп’янського району

Юля Захарченко, редакторка стрічки
В Україні викрили бойовика “ДНР”, який брав участь в окупації Куп’янського району
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні бойовику одного зі структурних підрозділів терористичного угруповання “ДНР” та члену збройного формування Сомалі повідомили про підозру за фактом участі в окупації Куп’янського району Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Донецьку у 2016 році 28-річний чоловік вступив до лав “ДНР”, а саме до 3 окремої мотострілкової бригади Беркут.

Після цього він добровільно вступив до одного зі структурних підрозділів “ДНР” — не передбаченого законом збройного формування 1 окремої батальйонної тактичної групи Сомалі.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Жителю Донецької області заочно повідомили про підозру за фактом участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та за фактом участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Наразі вирішується питання про оголошення 28-річного підозрюваного у розшук. Триває досудове розслідування.

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