Підробляли довідки для виїзду за кордон: на Волині викрили лікаря та його спільника

Січень, 13 в 18:10

У Волинській області викрили лікаря та його спільника за переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон України. Свої послуги вони оцінювали в $10 тис.

За даними Офісу генерального прокурора, лікар одного з територіальних медичних об’єднань зі спільником виготовляли підроблені довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність громадян до військової служби, щоб вони могли виїхати за кордон.

Чоловіків затримали під час спроби переправлення військовозобов’язаного чоловіка до Польщі.

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Під час санкціонованих обшуків у затриманих вилучено готівкові кошти – майже $29 тис., €2,5 тис., понад 100 тис. грн, чисті бланки різних документів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти лікаря та його спільника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 чинного КК України).

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.