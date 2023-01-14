Січень, 14 в 12:50

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Щодо наслідків: критичних влучань немає, постраждалих і загиблих немає. Щодо ракетних ударів, поки що стратегічна авіація країни-терориста в повітрі і декілька ракетоносіїв (на бойовому чергуванні, – Ред.) в морі. Тож не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги, – розповів Бондаренко.

Він додав, що міські служби максимально оперативно реагують на всі події. Вже виявлені уламки ракет, вивчатимуться їх тип і звідки вони летіли.

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Також він додав, що пожежа, що виникла в одному з нежитлових об’єктів в Голосіївському районі, вже ліквідована.

Бондаренко уточнив, що падіння уламків ракет в Голосіївському районі і пожежа не пов’язані. За його словами, “це була інша точка”.

Вранці 14 січня росіяни завдали ракетної атаки по Києву. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.