Зранку окупанти обстріляли Херсон з артилерії: пошкоджено лікарню, є загибла
Сьогодні зранку російські окупанти з артилерії обстріляли Херсон – пошкоджені житлові будинки та лікарня.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, у Дніпровському районі міста ворог поцілив у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату.
Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла на місці від отриманих поранень.
Також загарбники вкотре атакували обласну дитячу лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі – ця будівля наразі пуста, тому поранених немає, наголосив Ярослав Янушевич.
За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, вибито близько 30 вікон у 6-поверховому корпусі дитячої лікарні.
У неділю, 15 січня, окупанти атакували житловий квартал Херсону, дві людини отримали поранення.
Фото: Кирило Тимошенко