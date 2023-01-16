Січень, 16 в 11:33

Сьогодні зранку російські окупанти з артилерії обстріляли Херсон – пошкоджені житлові будинки та лікарня.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, у Дніпровському районі міста ворог поцілив у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату.

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Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла на місці від отриманих поранень.

Також загарбники вкотре атакували обласну дитячу лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі – ця будівля наразі пуста, тому поранених немає, наголосив Ярослав Янушевич.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, вибито близько 30 вікон у 6-поверховому корпусі дитячої лікарні.

У неділю, 15 січня, окупанти атакували житловий квартал Херсону, дві людини отримали поранення.

Фото: Кирило Тимошенко