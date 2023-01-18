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Факти / Надзвичайні події

Діти бігли з палаючими рюкзаками: очевидці розповіли про падіння гелікоптера в Броварах

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Падіння гелікоптера в Броварах

Вранці 18 січня жителі Броварів (Київська область) спочатку чули в небі літак, а згодом звук, схожий на вибух. Згодом з’ясувалося, що у дворі будинку поруч із дитячим садком впав гвинтокрил.

Учні зі школи, що розташована неподалік, розповіли, що бачили, як діти бігли з палаючими рюкзаками.

За словами очевидців, почалася паніка, проте дітей вдалося вивести із садочка, ніхто з них не постраждав.

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За останніми даними, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах 18 січня загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар.

Вони перебували у гвинтокрилі ДСНС.

Фото: Громадський ревізор

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