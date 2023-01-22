Подарував дівчині перепустку на площу Ринок: начальника Патрульної поліції Львівщини відсторонили

Січень, 22 в 21:06

Начальника управління Патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від посади. За попередніми даними, він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.

Про це повідомляє Патрульна поліція України. За останньою інформацією, розпочато службове розслідування.

– Сьогодні мережею було поширене відео, на якому зображено начальника Управління Патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові. За вказаними обставинами, прийнято рішення про відсторонення від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування, – йдеться у повідомленні.

У мережі можна знайти зазначене відео, на якому можна помітити, що Пилипенко вручає подарунок дівчині. Після розкриття пакунка вона радісно сказала, що це перепустка через площу Ринок на її Mercedes.

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Користувачі соцмереж зазначають, що йдеться про перепустку на пішохідну зону, де транспортом можуть пересуватися лише ті, хто прописаний на цій вулиці, проте інформація потребує уточнення.