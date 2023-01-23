Погодилась на співпрацю з РФ: на Запоріжжі викрили депутатку-колаборантку

Січень, 23 в 18:42

У Запорізькій області депутатку-освітянку, яка впроваджувала стандарти російської освіти під час окупації Кам’янки-Дніпровської, підозрюють в колабораціонізмі.

За даними облпрокуратури, депутатка Запорізької облради, яка очолювала школу в місті Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

Жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти Російської Федерації.

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Використовуючи надані ворогом псевдоповноваження, підозрювана оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на п’ятибальну.

Жінка з метою отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала їм проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації в Євпаторії (Криму).

Депутатці Запорізької обласної ради повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.