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Факти / Надзвичайні події

Погодилась на співпрацю з РФ: на Запоріжжі викрили депутатку-колаборантку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Погодилась на співпрацю з РФ: на Запоріжжі викрили депутатку-колаборантку
Фото: Офіс генпрокурора

У Запорізькій області депутатку-освітянку, яка впроваджувала стандарти російської освіти під час окупації Кам’янки-Дніпровської, підозрюють в колабораціонізмі.

За даними облпрокуратури, депутатка Запорізької облради, яка очолювала школу в місті Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

Жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти Російської Федерації.

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Використовуючи надані ворогом псевдоповноваження, підозрювана оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на п’ятибальну.

Жінка з метою отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала їм проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації в Євпаторії (Криму).

Депутатці Запорізької обласної ради повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

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