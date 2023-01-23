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Приревнував і облив бензином: під Києвом затримали чоловіка за підпал 66-річної жінки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Приревнував і облив бензином: під Києвом затримали чоловіка за підпал 66-річної жінки
Фото: Нацполіція

У Київській області затримали чоловіка, який через ревнощі облив бензином 66-річну співмешканку та підпалив її. Жінку госпіталізували до опікового центру в столиці.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, поліцейські оперативно затримали 65-річного палія та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів потерпілу госпіталізували до опікового центру, розташованого у Києві.

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За словами начальника ГУ Нацполіції у Києві, поліцейські затримали 65-річного палія та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту справи загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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