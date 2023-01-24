Здавала місцевих патріотів: у Бердянську підірвали авто з колаборанткою Мамай
У місті Бердянськ на Запоріжжі підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай. За словами очевидців, це сталося 24 січня на вулиці Руденка.
Telegram-канали повідомляють, що мешканці тимчасово окупованого Бердянська чули гучний вибух.
Попередньо, вибухнуло авто з російськими номерами. Окрім Мамай в авто були ще двоє осіб.
За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай в результаті вибуху постраждала та наразі перебуває у місцевій лікарні.
— Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя, – написав він.
Федоров додав, що феєрверки для колаборантів на Запоріжжі тільки починаються.
Зрадниця співпрацювала з росіянами майже з першого дня вторгнення, видавала окупантам ветеранів та бійців АТО/ООС. Наразі її призначили керувати службою захисту тварин у Бердянську.