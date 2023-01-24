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Факти / Надзвичайні події

Здавала місцевих патріотів: у Бердянську підірвали авто з колаборанткою Мамай

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Валентина Мамай

У місті Бердянськ на Запоріжжі підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай. За словами очевидців, це сталося 24 січня на вулиці Руденка.

Telegram-канали повідомляють, що мешканці тимчасово окупованого Бердянська чули гучний вибух.

Попередньо, вибухнуло авто з російськими номерами. Окрім Мамай в авто були ще двоє осіб.

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За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай в результаті вибуху постраждала та наразі перебуває у місцевій лікарні.

— Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя, – написав він.

Федоров додав, що феєрверки для колаборантів на Запоріжжі тільки починаються.

Зрадниця співпрацювала з росіянами майже з першого дня вторгнення, видавала окупантам ветеранів та бійців АТО/ООС. Наразі її призначили керувати службою захисту тварин у Бердянську.

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