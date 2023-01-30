Січень, 29 в 23:38

Російські загарбники завдають потужних ударів по Харкову та Харківській області.

Оновлено о 23:38. У Харкові зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок у Київському районі, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

– Попередньо, ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – зазначає він.

Оновлено о 23:20. Під ударом Київський район Харкова – зафіксовано влучання у житловий будинок, повідомляє мер Ігор Терехов.

Зараз дивляться – У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі, – зазначає міський глава. Оновлено о 22:59. У регіоні наразі триває повітряна тривога. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтверджує інформацію про атаки російських окупантів. – Увага! Жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях, – наголошує він. Варто зазначити, що наразі триває сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях та Криму. Читайте Ситуація дуже жорстка, тривають постійні російські штурми: Зеленський про бої в Донецькій області

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