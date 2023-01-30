Вчора у сортувальну станцію Укрпошти в Херсоні прилетіли ворожі снаряди, є руйнування фасаду та паркану, повилітали шибки.

Про це у коментарі журналістці Фактів ICTV повідомила Тетяна Морозова, директорка херсонської філії Укрпошти з місця подій.

Так, через обстріли частково зруйнований склад, проте обійшлося без жертв, тому що сталося це у вихідний день. На об’єкті у той момент був лише охоронець, але він робив обхід і був на іншому кінці території.

Зараз дивляться

Наразі не відомо, що саме “прилетіло” до сортувального центру Укрпошти, але попередньо це могла бути ракета, заявила Тетяна Морозова.

Вона також розповіла, що після деокупації міста у цьому відділенні навели лад – відремонтували фасад, встановили паркан.

У Херсоні вчора ворожа ракета влучила у склад Укрпошти: пошкоджено фасад, вибити вікна / 5 фотографий

Нагадаємо, що вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи. Відомо про 9 постраждалих: троє людей загинули, шестеро зазнали поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

Фото: Ольга Чайко, Факти ICTV