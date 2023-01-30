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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні вчора ворожа ракета влучила у склад Укрпошти: пошкоджено фасад, вибити вікна

Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Херсоні вчора ворожа ракета влучила у склад Укрпошти: пошкоджено фасад, вибити вікна

Вчора у сортувальну станцію Укрпошти в Херсоні прилетіли ворожі снаряди, є руйнування фасаду та паркану, повилітали шибки.

Про це у коментарі журналістці Фактів ICTV  повідомила Тетяна Морозова, директорка херсонської філії Укрпошти з місця подій.

Так, через обстріли частково зруйнований склад, проте обійшлося без жертв, тому що сталося це у вихідний день. На об’єкті у той момент був лише охоронець, але він робив обхід і був на іншому кінці території.

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Наразі не відомо, що саме “прилетіло” до сортувального центру Укрпошти, але попередньо це могла бути ракета, заявила Тетяна Морозова.

Вона також розповіла, що після деокупації міста у цьому відділенні навели лад – відремонтували фасад, встановили паркан.

У Херсоні вчора ворожа ракета влучила у склад Укрпошти: пошкоджено фасад, вибити вікна / 5 фотографий

Нагадаємо, що вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи. Відомо про 9 постраждалих: троє людей загинули, шестеро зазнали поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

Фото: Ольга Чайко, Факти ICTV

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