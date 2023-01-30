Січень, 30 в 11:07

Вчора близько 23.00 російські війська завдали удару по Харкову, ракети влучили у житловий будинок, спричинивши масштабні руйнування. На жаль, є загибла.

Наслідки ворожого обстрілу показала поліція Харківської області.

На фотографіях із місця події видно зруйновані кілька квартир на четвертому поверсі будинку, увесь внутрішній двір завалений цеглою та вибитими вікнами.

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Вибухами пошкоджений фасад будинку, понівечені балкони, дерева.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання ракети повністю зруйнований четвертий поверх та частково третій поверх будинку.

Зруйновані квартири та вибиті вікна: поліція показала наслідки вчорашнього обстрілу Харкова / 9 фотографий

15 мешканців одразу евакуювали після вибуху. Трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову ракетами система С-300.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.