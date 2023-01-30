Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Зруйновані квартири та вибиті вікна: поліція показала наслідки вчорашнього обстрілу Харкова

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зруйновані квартири та вибиті вікна: поліція показала наслідки вчорашнього обстрілу Харкова
Фото: Нацполіція

Вчора близько 23.00 російські війська завдали удару по Харкову, ракети влучили у житловий будинок, спричинивши масштабні руйнування. На жаль, є загибла.

Наслідки ворожого обстрілу показала поліція Харківської області.

На фотографіях із місця події видно зруйновані кілька квартир на четвертому поверсі будинку, увесь внутрішній двір завалений цеглою та вибитими вікнами.

Зараз дивляться

Вибухами пошкоджений фасад будинку, понівечені балкони, дерева.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок влучання ракети повністю зруйнований четвертий поверх та частково третій поверх будинку.

Зруйновані квартири та вибиті вікна: поліція показала наслідки вчорашнього обстрілу Харкова / 9 фотографий

15 мешканців одразу евакуювали після вибуху. Трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову ракетами система С-300.

Читайте
Чоловік дивом не постраждав, коли вбило дружину: що відомо про удар по житловому будинку в Харкові

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Джерело: Нацполіція
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка