Січень, 31 в 17:57

У вівторок, 31 січня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по житловому масиву в місті Бахмут (Донецька область).

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, внаслідок обстрілу загинули 12-річна дитина та 70-річний чоловік.

– За даними слідства, 31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у Бахмуті. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик, – йдеться в повідомленні.

Війська РФ вдарили з артилерії по житловому масиву Бахмута: загинула дитина, є постраждалі / 3 фотографии

Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро мирних мешканців міста. Лікарі надають їм кваліфіковану медичну допомогу.

Зараз дивляться

За даними Національної поліції, артилерійська атака РФ сталася близько 12.00. Ворожі снаряди поцілили біля аптеки, пошкодивши будівлю. Також пошкоджено магазини та інші споруди.

Серед постраждалих – 16-річний хлопець, дві жінки віком 47 і 61 рік, а також двоє чоловіків 34 та 66 років. Усі вони госпіталізовані.

УВАГА! Фото 18+

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

На місці артилерійського удару працювала слідчо-оперативна група поліції. Масштаби руйнувань встановлюються.

Правоохоронці зібрали докази чергового воєнного злочину РФ та передадуть їх до Служби безпеки України.

Як відомо, бої за Бахмут тривають не один місяць. Російські війська нещадно обстрілюють місто, проте Збройні сили України мужньо тримають оборону.

За даними пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, в боях за Соледар та Бахмут загинуло стільки російських окупантів, скільки у двох чеченських війнах.

Фото: Поліція Донецької області