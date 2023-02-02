СБУ викрила заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації на організації масштабної злочинної схеми одержання хабарів від підприємців.

За так звану винагороду чиновник пропонував сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Зокрема, місцевому бізнесмену за $60 тис. він гарантував виділення в оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю.

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Співробітники СБУ затримали посадовця в Одесі біля будівлі ОВА під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі $40 тис.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вимагав гроші у підприємців: на $40 тис. хабаря затримали чиновника Одеської ОВА / 3 фотографии

Нині вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чиновнику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тиждень тому в Одеській області НАБУ та САП затримали мера міста Рені Ігоря Плехова та депутата місцевої ради Івана Подойлова під час спроби отримання хабаря у розмірі $50 тис.

Загалом посадовці вимагали $100 тис. за “сприяння” у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення.