Лютий, 02 в 10:53

Житель Краматорська Леонід Клунний розповів, як близько десятої години вечора 1 лютого почув потужний вибух. Як виявилося – то російська ракета влучила у сусідній житловий будинок.

Про пережите чоловік розповів у коментарі Суспільному.

За його словами, він ввечері разом зі своєю кішкою дивився телевізор, аж раптом пролунав вибух.

Зараз дивляться

– Як загриміло, ми телевізор з Сонькою, кішкою, дивилися. Я відразу побіг до спальні, дивлюся, а там вікон немає, все вирвало. Одразу бачу вже оперативники, пожежники приїхали, – розповів чоловік.

Вибухова хвиля була настільки сильна, що попадали меблі в квартирі. Сам чоловік не ушкоджений.

Після вибуху за сорок хвилин приїхали волонтери, які всю ніч допомагали людям та рятувальникам – напували гарячим чаєм та кавою, підвезли їжу.

– Ми будемо стояти тут поки це все не скінчиться, скільки буде треба. Добу, дві. Вранці, веземо людям, які постраждали, гаряче харчування, супи, сендвічі, чаї, – розказав Сергій, представник організації World Central Kitchen.

За останніми даними, в результаті ракетного удару по житловому району Краматорська загинуло троє людей. Рятувальна операція досі триває.