Працював на ФСБ заради квартири в Криму: в Одесі СБУ затримала російського агента

Лютий, 04 в 10:35

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі глибоко законспірованого агента ФСБ, який за виконання завдань сподівався отримати від РФ квартиру вартістю $200 тис. у тимчасово окупованому Криму.

За даними слідства, колишній військовий ще з 2010 року контактував з російськими спецслужбами, а з 2020-го активно збирав для ворога розвіддані про бойову підготовку ЗСУ, зокрема про міжнародні військові навчання в акваторії Чорного моря та тренування на полігонах бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Окрім того, російський агент намагався відстежувати надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Зараз дивляться Усі факти розвідувально-підривної діяльності українця задокументовано, також встановлено його російських кураторів. Одесит у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю хімік-розвідник, до середини 1990-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Потім відкрив у центрі Одеси магазин з продажу спортивного спорядження і займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Так потрапив у поле зору російських спецслужб. Під час чергового перебування на території РФ його завербував співробітник управління ФСБ по Курській області. Саме з ним одесит комунікував до самого повномасштабного вторгнення. Для передання розвідданих використовували закриті канали електронного зв’язку. Були також особисті зустрічі на території РФ. На підставі отриманих доказів затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Читайте В Ізмаїлі посадовець допомагав готувати ракетний удар по річковому порту – СБУ

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