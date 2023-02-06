На Київщині фотограф протягом 7 років знімав дітей у садках та виготовляв порнографію

Лютий, 06 в 12:59

У Київській області фотограф, працюючи на святах в дитсадках, вербував малолітніх дітей з метою виготовлення порнографії. Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

– Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину жителя Київщини у вербуванні малолітніх дівчат з метою їх експлуатації в дитячій порнографії, а також виготовленні, зберіганні та поширенні матеріалів порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 5 ст. 301 КК України), – повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурор довів, що упродовж 2013-2020 років фотограф, який працював на святах у дитсадках в одному з міст Київської області, користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками.

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Він змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та фільмував це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.

Зараз дивляться – Також доведено, що засуджений, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 грн. У кримінальному провадженні встановлено 43 потерпілі дитини, – йдеться у повідомленні. За клопотанням прокурора, вилучену у засудженого численну комп’ютерну техніку та обладнання для зйомки, конфісковано в дохід держави для потреб ЗСУ.

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