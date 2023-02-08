На Київщині загинув 11-річний школяр, який провалився під лід

Лютий, 08 в 18:09

У Білогородці на Київщині загинув 11-річний хлопчик.

Як повідомили у поліції, 7 лютого до правоохоронців звернулась мати дитини та повідомила, що зник її син.

– Хлопчик пішов з дому о 15:30, і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми, — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Слідчі встановили, що дитина вирішила поковзатися на кризі та провалилася під лід. Врятувати школяра не вдалося.

Зараз дивляться

Правоохоронці укотре закликають батьків пояснювати дітям правила поводження на кризі та поблизу водойм.

Раніше ми розповідали, що на Полтавщині чоловік провалився під лід разом із візочком, в якому було 5-місячне немовля.

На допомогу кинувся місцевий рибалка разом із поліцейськими, що прибули на виклик. Чоловіка з дитиною дістали з крижаної води та передали медикам.