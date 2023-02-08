Наказала спалити українські підручники з історії: СБУ повідомила про підозру “очільниці міносвіти ДНР”

Лютий, 08 в 18:58

СБУ повідомила про підозру так званий очільниці міносвіти “ДНР”, яка наказала спалити українські підручники з історії.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зловмисницею виявилася громадянка Росії, яка мешкала в Удмуртії. В липні минулого року її призначили “головою міносвіти” на тимчасово окупованій частині Донеччини.

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– На своїй посаді вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю переписати навчальну програму з історії України, – йдеться у повідомленні.

Також псевдоміністерка змушує вчителів їздити на “курси переформатування” в Росію та відправляє дітей до “таборів” країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі вона знаходиться на території “ДНР”, втім слідчі знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи аби притягнути зловмисницю до відповідальності.