Одного досі не знайшли: на Тернопільщині двоє молодиків провались під лід на ставку

Лютий, 09 в 15:46

У місті Скалат Тернопільської області двоє юнаків провалились під лід на місцевому ставку. Це сталося на відстані близько 70 м від берега. Одного з них досі не знайшли.

Після надходження повідомлення про надзвичайну ситуацію, до місця виклику негайно вирушили рятувальники 24-го державного пожежно-рятувального посту. Як вдалося встановити зі слів очевидців, один з потерпілих вибрався на берег самостійно.

– За допомогою надувного човна та рятувального обладнання співробітники ДСНС провели поверхневе обстеження місця зникнення другого чоловіка під водою, однак тіла не виявлено, – йдеться у повідомленні МВС.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група Нацполіції, якою встановлено особи потерпілих. Обидва мешканці міста Скалат, 2004 та 2005 років народження. Чоловіка, який вибрався на берег самостійно, з діагнозом переохолодження, стан шоку госпіталізовано до однієї з лікарень. Пошуки іншого тривають.

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До пошукових робіт залучено групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.