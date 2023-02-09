У Києві чоловік погрожував викинути з балкона тримісячну доньку

Лютий, 09 в 9:54

У Києві батько через сварку з рідними погрожував викинути з вікна балкона тримісячну доньку. Чоловіка затримали.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами поліції, дитина знаходилася у квартирі на вулиці Якуба Коласа з дідусем, бабусею та батьком. Матері вдома не було.

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Між родичами стався черговий конфлікт, під час якого батько схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути її з вікна. Проте на заваді такого вчинку став небайдужий громадянин та поліціянти.

Правоохоронці затримали горе-батька, 1977 року народження. Наразі з ним працюють слідчі.

Ювенальна поліція спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили дівчинку з родини. Наразі розглядається питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

За даним фактом Святошинським управлінням поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 126-1 – домашнє насильство, ч. 1 ст. 127 – катування, ч. 1 ст. 129 – погроза вбивством Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує ув’язнення від трьох до шести років.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вихователька знущалась з дев’ятирічної дівчинки у дитячому будинку.