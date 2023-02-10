Лютий, 10 в 18:24

Десятки різних злочинних схем і методів вигадують ухилянти від мобілізації, щоб незаконно покинути межі України. Вони шукають організаторів переправлення їх за кордон. І платять їм за це чималі гроші, ризикуючи своїм життям. Бо такий вояж – небезпечний.

На Закарпатті двоє утікачів від призову планували перетнути кордон на надувному матраці. Прикордонники Мукачівського і Чопського загонів затримали їх біля селища Вилок. Поруч – річка Тиса, посередині русла якої проходить кордон із сусідньою Угорщиною. Ухилянти – жителі Донецької та Харківської областей. Матрац мали з собою. Їх затримали разом із організатором такого трансферу – місцевим жителем, колишнім ув’язненим. За гратами цей чоловік уже провів 18 років.

– Правопорушника та двох його клієнтів затримали під час безпосередньої передачі грошової винагороди за оборудку. Провідник отримав від утікачів від мобілізації $1 тис. Напередодні він уже взяв від них $7 тис. авансу за свої послуги, – повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону.

Тікали з надувним матрацом і липовим пенсійним: на Закарпатті затримали ухилянтів / 2 фотографии

Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Оперативники встановлюють, скількох ухилянтів цей чоловік уже встиг незаконно переправити через кордон до Європи.

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– Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.332 ККУ Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Якщо провину колишнього ув’язненого доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років, – додають у загоні.

Ще одна недолуга спроба втекти за кордон закінчилася фіаско у пункті пропуску Лужанка на українсько-угорському кордоні. 27-річний житель міста Дрогобич прикинувся пенсіонером. Прикордонникам, як підставу для дозволу на виїзд за кордон, надав підробне пенсійне посвідчення. На липовому документі були відсутні водяні знаки. А печатка пенсійного фонду була надрукована на струйному принтері.

– Чоловік не надав нам жодних пояснень. Ми надіслали повідомлення до поліції. У його діях є ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.358 ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ст.336 Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, – розповіла Фактам Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону.

Втікачам загрожує обмеження волі до двох років.