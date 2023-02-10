Лютий, 10 в 10:26

Зранку в п’ятницю, 10 лютого, в Харкові пролунали вибухи. Війська РФ цілять по критичній інфраструктурі міста.

Про це поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, окупанти завдали удару близько 10:00 ранку. Через це в місті можуть бути перебої з електропостачанням та наданням інших комунальних послуг (водо-та теплопостачанням).

Зараз дивляться

– Близько 10:00 ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами, – наголосив Терехов.

Перед цим війська РФ завдали по Харкову серію ударів о 4:00 ранку. Було зафіксовано близько 10 вибухів. Мета агресора – об‘єкти критичної інфраструктури. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, війська РФ тоді запустили ракети С-300.

– Під прицілом були критичні та інфраструктурні об’єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих, – писав Синєгубов про атаку о 4:00 ранку.

Деталей про наслідки нового ракетного удару РФ він поки не оприлюднював.

Як відомо, зранку 10 лютого, Росія розпочала чергову масовану ракетну атаку на територію України. Вибухи пролунали вже в низці областей, працює ППО.

Джерело: Telegram-канал Ігоря Терехова, Telegram-канал Олега Синєгубова