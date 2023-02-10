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Факти / Надзвичайні події

Війська РФ знову вдарили по Запоріжжю: є прильоти

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Російська ракета
Фото: Depositphotos

Зранку в п’ятницю, 10 лютого, під час чергової масованої ракетної атаки РФ були зафіксовані прильоти в Запоріжжі.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, під час удару окупантів було два прильоти.

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Куртєв закликав жителів міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Зафіксовано два прильоти. Перебувайте в безпечних місцях, – наголосив він.

Варто зазначити, що цієї ночі російські війська здійснили масований удар по Запоріжжю: за годину було зафіксовано 17 прильотів. Це була найпотужніша атака на місто від початку повномасштабної війни. За даними міської влади, окупанти вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як поінформували в Запорізькій обласній прокуратурі, вночі агресор атакував безпілотниками об‘єкти інфраструктури в Запоріжжі. За попередніми даними, ворог застосував дрони-камікадзе.

А вранці війська РФ завдали по місту щонайменше 10 ракетних ударів. Під прицілом знову опинилися об’єкти інфраструктури.

– Цього разу ворогом застосовано ракети ЗРК С-300. Внаслідок масованих обстрілів частково зруйновані приміщення підприємств, а також прилегла до них територія. За попередніми даними, постраждалих немає, – наголосили в прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як відомо, зранку 10 лютого розпочалася чергова масована ракетна атака військ РФ на територію України. Вибухи пролунали вже в низці областей, працюють сили ППО.

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Масована ракетна атака РФ: десятки ракет та влучання в енергооб’єкти

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

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