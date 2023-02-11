Дала отруєний чізкейк: у США росіянка намагалася вбити українку та жити за її паспортом
У США росіянку Вікторію Насирову визнали винною у спробі вбивства жінки, яка має схожу з нею зовнішність, з метою крадіжки особистих даних.
Замах на вбивство стався у 2016 році. Тоді Насирова намагалася вбити свого косметолога Ольгу Цвик, давши їй шматочок чізкейку, який містив велику дозу заспокійливого. Цвик вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що її документи, що посвідчують особу, викрали.
Кілька років тому, коли стався цей інцидент, обидві жінки були досить схожими: темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською.
Під час суду присяжні почули, що в серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з коробкою чізкейку. Вона з’їла два шматочки сама, а третій, який був отруєний, запропонувала Цвик, якій тоді було 35 років. Жінку стало нудити і вона прилягла.
— Перед тим, як втратити свідомість, останнім спогадом жінки було те, що вона бачила підсудну, яка ходила по її кімнаті, — йдеться в заяві окружного прокурора Квінса Мелінди Кац.
Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її переодягнули в мереживну білизну, а навколо розкидали таблетки, створюючи враження, що жінка намагалася накласти на себе руки.
Коли Цвик повернулася з лікарні додому то виявила, що її український паспорт, дозвіл на роботу у США, коштовності та близько $4 тис. готівкою зникли.
У залишках чізкейку виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, а таблетки, розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.
Насирову у четвер присяжні визнали винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Проте строк ув’язнення ще визначить суд. Вирок Насировій винесуть наступного місяця, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.
Це вже не перший випадок, коли вона має проблеми із законом. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень. Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.