Дала отруєний чізкейк: у США росіянка намагалася вбити українку та жити за її паспортом

Лютий, 11 в 13:56

У США росіянку Вікторію Насирову визнали винною у спробі вбивства жінки, яка має схожу з нею зовнішність, з метою крадіжки особистих даних.

Замах на вбивство стався у 2016 році. Тоді Насирова намагалася вбити свого косметолога Ольгу Цвик, давши їй шматочок чізкейку, який містив велику дозу заспокійливого. Цвик вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що її документи, що посвідчують особу, викрали.

Кілька років тому, коли стався цей інцидент, обидві жінки були досить схожими: темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською.

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Під час суду присяжні почули, що в серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з коробкою чізкейку. Вона з’їла два шматочки сама, а третій, який був отруєний, запропонувала Цвик, якій тоді було 35 років. Жінку стало нудити і вона прилягла.

— Перед тим, як втратити свідомість, останнім спогадом жінки було те, що вона бачила підсудну, яка ходила по її кімнаті, — йдеться в заяві окружного прокурора Квінса Мелінди Кац.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її переодягнули в мереживну білизну, а навколо розкидали таблетки, створюючи враження, що жінка намагалася накласти на себе руки.

Коли Цвик повернулася з лікарні додому то виявила, що її український паспорт, дозвіл на роботу у США, коштовності та близько $4 тис. готівкою зникли.

У залишках чізкейку виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, а таблетки, розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.