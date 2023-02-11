Демонстрував дитині геніталії: в Бучі чоловік налякав 11-річну школярку

Лютий, 11 в 16:02

Поліція Київщини затримала в Бучі 31-річний місцевого мешканця, який посеред вулиці демонстрував свої геніталії 11-річній дівчинці.

Це сталося, коли дитина поверталась додому зі школи. Вона злякалася, швидко добігла додому і розповіла про все батькам, а вони звернулися до поліції.

Група реагування патрульної поліції Бучанського управління відразу виїхала на місце і оперативно затримав зловмисника.

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Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 ККУ).

Згодом з’ясувалося, що того дня затриманий вчиняв розпусні дії також щодо двох жінок.

Тому фігуранту також оголосили підозру за вчинення хуліганський дій (ч. 1 ст. 296 ККУ).